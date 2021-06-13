شؤون فلسطينية

البريد الفلسطيني يعلن انضمامه للمعيار البريدي الخاص بالعنونة والترميز

البريد الفلسطيني يعلن انضمامه للمعيار البريدي الخاص بالعنونة والترميز
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البريد الفلسطيني انضمامه للمعيار البريدي S42 الخاصة بالعنونة والترميز البريدي.

ونشر الاتحاد البريدي في موقعه على الانترنت نظام العنونة والترميز الخاص بدولة فلسطين في مجلة العنونة الصادرة عن الاتحاد "POST*CODE" والتي تصدر بشكل دوري حيث تم الإشارة فيها الى تفاصيل العنونة في فلسطين وآليات التكامل معها لجميع بلدان العالم والمواقع الالكترونية.

وقال عماد طميزة مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني ان اعتماد نظام العنونة والترميز يأتي نتيجة اعتماد الترميز البريدي وطنياً من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمالا للخطوات العملية التي بدأ فيها البريد الفلسطيني من اجل تعزيز مكانة فلسطين واعتماد العنوان فلسطين على جميع المراسلات الواردة الى فلسطين.

وفي هذا الاطار أعلن طميزة، ان نشر نظام العنونة والترميز في مجلة الاتحاد الدورية سيتيح لجميع مواقع التجارة الالكترونية عمل تكاملية مع نظام العنونة والحصول على قواعد بيانات الترميز الفلسطيني الذي نشره الاتحاد على موقع كمصدر مفتوح.

ودعا طميزة المواطنين الى استخدام عنوان فلسطين في جميع تعاملاتهم عبر الانترنت وعند كتابة اي عنوان.

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