شؤون فلسطينية

الصحة: نرفض الإساءة للدور المصري في دعم القطاع الصحي بغزة

الصحة: نرفض الإساءة للدور المصري في دعم القطاع الصحي بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، رفضها أي إساءة إلى الدور المصري الكبير في دعم القطاع الصحي في غزة، مؤكدة أن مصر كانت صاحبة السبق في دعم المستشفيات بالمساعدات الطبية خلال العدوان الأخير.

وقدرت الصحة في بيان وصل "دنيا الوطن" اليوم الأحد، الجهود الحثيثة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية تجاه قطاع غزة وخاصة في دعم القطاع الصحي.

وأكدت أن لهم الدور الأبرز في استقبال جرحى العدوان بالمستشفيات المصرية، وأنهم كانوا أصحاب السبق في الاستجابة ومد المستشفيات بالمساعدات والاحتياجات الطبية التي شكلت النسبة الأعظم من إجمالي المساعدات الطبية المقدمة خلال وبعد العدوان.

ورفضت وزارة الصحة أي موقف أو تصرف يفهم منه ولو دون قصد الإساءة للدور المصري الكبير في دعم القطاع الصحي، مشيرة بذلك إلى الفيديو الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية، لشاحنة أدوية دخلت غزة من مصر

 ونوهت إلى أن تلك الشاحنة  كانت محملة بأدوية خاصة وغالية الثمن وقد كانت ضمن قافلة بها العديد من الشاحنات المحملة  بالأدوية والمستهلكات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي .

وجددت وزارة الصحة بغزة شكرها واعتزازنا بالجهد المصري العظيم، مؤكدة أن هذا الموقف قد تم معالجته إدارياً بالشكل اللائق، وتم التوضيح حتى تكون الحقيقة واضحة أمام الجميع.

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