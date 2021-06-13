جنود الاحتلال يعتدون بالضرب على ثلاثة عمال جنوب غرب جنين

رام الله - دنيا الوطناعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بالضرب المبرح على ثلاثة عمال بالقرب من حاجز عسكري جنوب غرب جنين.وذكرت مصادر أمنية، أن جنود الاحتلال نكلوا بالعمال معاذ بني شمسي، وآدم حمد عديلي، وإسلام أنس خضر، وجميعهم من قرية بيتا في محافظة نابلس، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح أثناء توجههم للعمل داخل أراضي عام 48 قرب إحدى الفتحات في جدار الضم والتوسع العنصري بالقرب من حاجز عسكري برطعة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، (وفا)وأضافت المصادر أنه جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين.