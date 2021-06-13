قطاع غزة: خمس إصابات في ستة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنذكرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الأحد، أن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.ونوهت لاستمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، ستة حوادث سير نتج عنها خمس إصابات، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.