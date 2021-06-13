دولي

إسرائيل: حزب (أزرق أبيض) يكمل توزيع الحقائب

إسرائيل: حزب (أزرق أبيض) يكمل توزيع الحقائب
غانتس ويائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
قبل أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين في جلسة خاصة تعقدها (كنيست) عصر اليوم، أكمل حزب (أزرق أبيض)، مساء أمس توزيع الحقائب في المجلسين الوزاري والتشريعي.

ويبقى رئيس الحزب بيني غانتس، وزيراً للجيش، وبنينا تامانو شاطا، وزيرة الاستيعاب وحيلي تروبير وزيراً للثقافة والرياضة، فيما تشغل اوريت فاركاش هاكوهين حقيبة الحداثة والعلوم.

وستسند الى (أزرق أبيض)، رئاسة لجنتين برلمانيتين بحيث سيترأس ميخائيل بيتون لجنة الاقتصاد، وياعين رون بن موشيه رئاسة اللجنة لطلبات الجمهور. 

وسيعين رئيس كتلة (أزرق أبيض) البرلمانية ايتان غينزبورغ في منصب نائب رئيس (كنيست).

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