شؤون فلسطينية

حركة حماس تشن هجوماً كبيراً على وزير الخارجية الإماراتي

حركة حماس تشن هجوماً كبيراً على وزير الخارجية الإماراتي
وزير الخارجية الإماراتي
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ‏"تحريض وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان للدول الغربية لتصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية؛ يتنافى مع قيم العروبة ويتناقض كل المفاهيم القومية".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك "يتساوق مع الدعاية الصهيونية الفاشلة، ويصطدم مع توجهات الجمهور العربي الداعم للمقاومة في فلسطين".

من جهته، قال القيادي في الحركة، سامي أبو زهري في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن تصريحات "عبد الله بن زايد خلال حضوره اجتماع اللجنة الأمريكية اليهودية التي يتغنى فيها بالاحتلال ويهاجم فيها حركة حماس ويعتبرها منظمة إرهابية، تؤكد أن هذا الفريق هم أعداء لفلسطين وقضايا الأمة".

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