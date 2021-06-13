بعد 12 عاماً متتالياً بسدة الحكم.. انتهاء مسيرة نتنياهو وبدء حقبة نفتالي بينت



وسيتم خلال الجلسة أيضا اختيار رئيس جديد لـ (كنيست) هو ميكي ليفي من (هناك مستقبل) خلفا للنائب من (ليكود) ياريف ليفين، وبعد أداء الحكومة والوزراء "تصريح الولاء" ستعقد الحكومة أول جلسة له.



وأعلن حزب العمل أن النائبة عنه ابتسام مراعنة، ستتولى رئاسة اللجنة البرلمانية للعمالة الوافدة، بينما أعلن حزب (ميرتس) أن المرشحة عنه المحامية، غابي لاسكي ستدخل (كنيست) في اطار القانون النرويجي.



وستكون من الاختبارات السياسية الأمنية الأولى لحكومة بينت "مسيرة الأعلام" المرتقبة بعد يومين في منطقة البلدة القديمة من القدس، وعملية اخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية (افياتار).



رام الله - دنيا الوطنتنتهي اليوم الأحد حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو التي دامت 12 عاماً متتالياً في سدة الحكم، 15 عاماً تراكمياً، وبدء حقبة رئيس حزب (يمينا)، نفتالي بينت.ومن المتوقع ان تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسته عصر اليوم "تصريح الولاء"، وسيخلفه في المنصب رئيس (هناك مستقبل) يائير لابيد، بعد عامين في آب/ أغسطس 2023، وستضم الحكومة 28 وزيرا وستة نواب وزراء.ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، يكون حزب عربي هو (القائمة العربية الموحدة) شريكا في الائتلاف الحكومي.