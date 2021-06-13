شؤون فلسطينية

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

أجواء حارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً وجافا في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط  أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.
 
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 30-17 27-16 27-16 بيت لحم 30-17 27-16 27-16
رام الله والبيرة 29-16 26-15 26-15 طولكرم 32-20 29-19 29-19
نابلس 31-18 28-17 28-17 قلقيلية 32-20 29-19 29-19
جنين 33-19 30-18 30-18 سلفيت 30-17 27-16 27-16
طوباس 34-20 31-19 31-19 روابي 31-18 28-17 28-17
الخليل 30-16 27-15 27-15 غزه 31-21 28-20 28-20
أريحا 40-24 37-23 37-23 خانيونس 31-21 28-20 28-20
الأغوار الشمالية 38-22 35-21 35-21 رفح 32-20 29-19 29-19

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