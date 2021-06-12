شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يطلع على احتياجات بلديات المحافظات الجنوبية

الوزير غنيم يطلع على احتياجات بلديات المحافظات الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم بمقره في غزة رؤساء بلديات المحافظات الجنوبية وتضم خانيونس وبني سهيلا وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة والقرارة والفخاري، للاطلاع على احتياجاتهم في مجال المياه والصرف الصحي ، الى جانب بحث الجوانب الفنية والتشغيلية لتحسين تقديم الخدمة للمواطنين.

واطلع الحضور رئيس سلطة المياه على التحديات التي تواجه البلديات نتيجة تدفق المياه العادمة وما تشكله من مكرهة صحية وبيئية، والحاجة الى تنفيذ خط ناقل للمحطة و شبكة للصرف الصحي .

وبين المهندس غنيم في هذا الجانب ان سلطة المياه تعمل جاهدة على استكمال نظام الصرف الصحي وتشغيل محطات المعالجة بكامل قدرتها الاستيعابية للاستفادة منها بكفاءة ، كما انها بصدد عمل الخطة الريادية للصرف الصحي بالتوازي مع عمل دراسات بيئية لتوفير الدعم المالي اللازم.

كما شدد المهندس غنيم على انه ولتحسين كافة الاوضاع في الهيئات والبلديات يتوجب على الجميع العمل لتحسين اوضاعها الادارية والفنية و المالية، وتحسين عملية الجباية لما لها من تأثير كبير على استدامة مرافق المياه واستمرارها في تقديم الخدمة.

أخبار ذات صلة

زبارقة: الشيخ رائد صلاح معزول في ظروف قاسية في سجن ريمون

زبارقة: الشيخ رائد صلاح معزول في ظروف قاسية في سجن ريمون

إصابة مستوطنيْن في عملية طعن في محطة القطار الخفيف بمدينة القدس

إصابة مستوطنيْن في عملية طعن في محطة القطار الخفيف بمدينة القدس

شاهد: سرايا القدس تنشر صوراً لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

شاهد: سرايا القدس تنشر صوراً لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

الخارجية: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء شعبنا حتى اللحظة الأخيرة

الخارجية: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء شعبنا حتى اللحظة الأخيرة

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل كاملة لعملية &#34;زعترة&#34; بنابلس

صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل كاملة لعملية "زعترة" بنابلس

الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من مخيم عايدة شمال بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من مخيم عايدة شمال بيت لحم

تفاصيل اجتماع وفد الجهاد الإسلامي مع رئيس جهاز المخابرات المصرية بالقاهرة

تفاصيل اجتماع وفد الجهاد الإسلامي مع رئيس جهاز المخابرات المصرية بالقاهرة

طالع الأسماء: داخلية غزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غد الأحد

طالع الأسماء: داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غد الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يطلع على احتياجات بلديات المحافظات الجنوبية

الوزير غنيم يطلع على احتياجات بلديات المحافظات الجنوبية

زبارقة: الشيخ رائد صلاح معزول في ظروف قاسية في سجن ريمون

زبارقة: الشيخ رائد صلاح معزول في ظروف قاسية في سجن ريمون

الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من مخيم عايدة شمال بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من مخيم عايدة شمال بيت لحم

الرئيس عباس يهنئ نظيره الفلبيني بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الفلبيني بعيد الاستقلال

(يديعوت): القسام اكتشف نشاطاً عسكرياً إسرائيلياً على حدود غزة قبل الحرب الأخيرة بأيام

(يديعوت): القسام اكتشف نشاطاً عسكرياً إسرائيلياً على حدود غزة قبل الحرب الأخيرة بأيام

شاهد: استشهاد فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري

شاهد: استشهاد فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري

(يسرائيل هيوم): الحكومة الجديدة لن تنعم بالراحة والجيش الإسرائيلي يستعد بجدية لمواجهة أخرى

(يسرائيل هيوم): الحكومة الجديدة لن تنعم بالراحة والجيش الإسرائيلي يستعد بجدية لمواجهة أخرى

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

منوعات

شاهد: أرقام قياسية لمهرجان حسن شاكوش (حبيبتي)

شاهد: أرقام قياسية لمهرجان حسن شاكوش (حبيبتي)

شاهد: زوجة معتصم النهار تتحدث عن خبايا زواجها

شاهد: زوجة معتصم النهار تتحدث عن خبايا زواجها

آمال ماهر تمر بظروف غامضة &#34;الشكوىٰ لغير الله مذلة&#34;

آمال ماهر تمر بظروف غامضة "الشكوىٰ لغير الله مذلة"

انتقادات لـجومانا مراد بعد وفاة ابنتها .. وهكذا ردت

انتقادات لـجومانا مراد بعد وفاة ابنتها .. وهكذا ردت

شاهد: فنانة تكشف تفاصيل محاولة اغتصابها من أحد زملائها

شاهد: فنانة تكشف تفاصيل محاولة اغتصابها من أحد زملائها

الظهور الأول لعائلة (أنصالة)... بعد حالة الوفاة ودخول ابنتهما المستشفى

الظهور الأول لعائلة (أنصالة)... بعد حالة الوفاة ودخول ابنتهما المستشفى

رامي رضوان يكشف أخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

رامي رضوان يكشف أخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

محمد فراج وبسنت شوقي.. وأجواء احتفالية من الزمن القديم

محمد فراج وبسنت شوقي.. وأجواء احتفالية من الزمن القديم

زينب فياض... خفايا حياة الأبنة الوحيدة لهيفاء وهبي

زينب فياض... خفايا حياة الأبنة الوحيدة لهيفاء وهبي

تفاصيل زفاف جيسيكا عازار بمشاركة نجوم الفن.. وإطلالة أصالة نصري الغريبة

تفاصيل زفاف جيسيكا عازار بمشاركة نجوم الفن.. وإطلالة أصالة نصري الغريبة

عربي

مصر تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد النهضة

مصر تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن موقف إثيوبيا من سد النهضة

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

السعودية توضح آلية الحج لهذا العام

السعودية توضح آلية الحج لهذا العام

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر