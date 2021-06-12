شؤون فلسطينية

شاهد: سرايا القدس تنشر صوراً لوحدة النخبة من داخل الأنفاق

شاهد: سرايا القدس تنشر صوراً لوحدة النخبة من داخل الأنفاق
رام الله - دنيا الوطن
نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم السبت، صوراً لعناصرها من داخل أحد الانفاق في قطاع غزة، بالإضافة الى لقاء مصور مع وحدات النخبة التي عايشت معركة سيف القدس الأخيرة في قطاع غزة.

ويقول أبو البهاء، القائد في وحدة النخبة في سرايا القدس: "لقد أفشلنا مخططات العدو لاستهداف مجاهدينا في هذه الأنفاق، ونقول له إننا نجهز للنزول في ساحة الميدان"، مضيفا: "نشعر في هذه الأماكن أننا قريبون جداً من القدس".

وتابع أبو البهاء بقوله: "نعمل بما هو موكل لدينا من قيادة السرايا لحماية شعبا من تغول الاحتلال ومباغتة العدو في لحظة القرارات الحاسمة" مردفا: "نحن هنا في أنفاق الحرية نعمل بكل جهد من أجل مضاعفة قوتنا القتالية داخل الأنفاق".

وأشار قائد وحدة النخبة في سرايا القدس، إلى أن جنود الاحتلال أمامهم خيارات في حال حدوث أي معركة، الأول ان يقتل على أرض غز، والثاني أن يؤسر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذه الأنفاق ستكون مقبرة لهم، وسيرون بأس المقاومة داخل الاراض الفلسطينية المحتلة عام 1948.










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