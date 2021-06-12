دولي

إيطاليا تسجل 1723 إصابة و52 وفاة جديدة بـ(كورونا)

إيطاليا تسجل 1723 إصابة و52 وفاة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، تسجيلها 1723 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الجمعة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1723حالة، مقابل 2079 الخميس و1901 الجمعة، ليصل العدد العام إلى مستوى 4243482 حالة، بينها 162409 نشطة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 52 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 88 الخميس و69 الجمعة، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 126976 شخصا.

ومن الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات فيروس (كورونا) تشهد دائما في إيطاليا تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3954097 شخصا بعد رصد 4500 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا)، والسابعة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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