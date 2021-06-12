شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع وفد الجهاد الإسلامي مع رئيس جهاز المخابرات المصرية بالقاهرة

تفاصيل اجتماع وفد الجهاد الإسلامي مع رئيس جهاز المخابرات المصرية بالقاهرة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد الهندي، رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، عضو مكتبها السياسي: "إن وفد الحركة برئاسة الأمين العام المجاهد زياد النخالة، عقد اليوم السبت اجتماعا مطولاً مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل بحضور طاقم الملف الفلسطيني".

وأكد الهندي في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، أن اللقاء كان إيجابياً وصريحاً وجرى خلاله استعراض كافة الملفات وفي مقدمتها الوحدة الفلسطينية وملف الإعمار وتطورات الوضع السياسي .

وأوضح أن المجتمعين توافقوا على استمرار الاتصالات واللقاءات وتذليل العقبات التي تعترض طريق المصالحة الداخلية، "التي أكدنا على ضرورة إنجازها وفق أسس صحيحة وواضحة" .

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