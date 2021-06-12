شاهد: هكذا أدارت حركة حماس المعركة الأخيرة؟



وأظهر التقرير المصور، مستودعاً للصواريخ التابع لجيش الاحتلال، بالإضافة الى الطائرات التي تحمل هذه الصواريخ، وتقصف بها مناطق متفرقة في قطاع غزة.



هذا وأظهر التقرير المصور، أحد الضباط في مقر السلاح الجوي الإسرائيلي، (كرياه)، يقول: "أبلغنا في الليلة التاسعة من المعركة، بأنه يتم اطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه قواعد سلاح الجو، وذلك يعني أن قواعدنا مهددة وتحت مرمى النار والصواريخ".



وأضاف: "قمنا بتركيز القصف بشكل أساسي في شمال قطاع غزة، في الأيام الأوائل من العملية، وبعدها انتقلت قيادة المنطقة الجنوبية إلى تركيز العمل في مناطق خانيونس ورفح، فنحن لا نحب المعارك الطويلة، فجبهتنا الداخلية تتعرض للقصف وتحت مرمى الصواريخ".





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رام الله - دنيا الوطننشر موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية، اليوم السبت، تقريرا مصوراً، يحمل عنوان "هكذا نجحت حركة حماس في إدارة المعركة ضد سلاح الجو الإسرائيلي".