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شاهد: بعد صفع ماكرون.. رشق زعيم يساري فرنسي بالطحين

شاهد: بعد صفع ماكرون.. رشق زعيم يساري فرنسي بالطحين
رام الله - دنيا الوطن
تعرض زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلونشون، للرشق بالطحين خلال مشاركته بمسيرة في باريس، بعد أيام من واقعة صفع الرئيس إيمانويل ماكرون المدوية.

وأوضحت وكالة (نوفوستي) الروسية أن الحادث وقع في ساحة كليشي، في الدائرة التاسعة لباريس، قبل بدء "المسيرة من أجل الحرية" المناهضة للتطرف اليميني.

وأكدت الصحيفة أن شخصا مجهولا رشق ميلونشون، الذي كان يترأس المسيرة، والصحفيين المحيطين به بالطحين، مشيرة إلى أن منفذ العملية أوقف واقتيد من موقع الحادث.

ومن المقرر أن تنظم في فرنسا اليوم أكثر من 140 حملة تحت شعار "المسيرة من أجل الحرية".

 

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