عاجل

  • محمد الهندي: وفد الجهاد الإسلامي عقد اجتماعاً إيجابياً مع رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

شؤون فلسطينية

منظمة التحرير تحذر من اندلاع موجة غضب جديدة بسبب "مسيرة الأعلام"

منظمة التحرير تحذر من اندلاع موجة غضب جديدة بسبب "مسيرة الأعلام"
رام الله - دنيا الوطن
 حذرت دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية من انفجار جديد في مدينة القدس، قد يمتد إلى عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة واندلاع موجة جديدة من الغضب في اعقاب رضوخ المستوى السياسي في دولة الاحتلال وشرطته لمطالب المستوطنين المتطرفين، بإقامة ما يسمى "مسيرة الأعلام" وسط المدينة.

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال لم تستخلص العبر من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وتواصل تعنتها والسير باتجاه مزيد من التطرف، وتنفيذ سياستها العنصرية بالتطهير العرقي بحق أبناء شعبنا، ما يؤكد أن حكومة الاحتلال غير مستعدة للسلام وتضرب بعرض الحائط كل المبادرات وتدير ظهرها لقرارات الشرعية الدولية التي من شأنها تحقيق سلام عادل وشامل يضمن تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة المترابطة جغرافيا وذات السيادة الكاملة بعاصمتها الأبدية القدس.

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الاميركية الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية القدس من مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة الى أسرلة وتهويد المدينة المقدسة . 

وكانت شرطة الاحتلال قد وافقت على تنظيم "مسيرة الأعلام" يوم الثلاثاء المقبل في مدينة القدس، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة هذه الخطوة في الظروف الحالية.

أخبار ذات صلة

تفاصيل اجتماع وفد الجهاد الإسلامي مع رئيس جهاز المخابرات المصرية بالقاهرة

تفاصيل اجتماع وفد الجهاد الإسلامي مع رئيس جهاز المخابرات المصرية بالقاهرة

طالع الأسماء: داخلية غزة تنشر كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غد الأحد

طالع الأسماء: داخلية غزة تنشر كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غد الأحد

شاهد: هكذا أدارت حركة حماس المعركة الأخيرة؟

شاهد: هكذا أدارت حركة حماس المعركة الأخيرة؟

الرئيس عباس يهنئ نظيره الفلبيني بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الفلبيني بعيد الاستقلال

اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية &#34;كفر قدوم&#34;

اصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في قرية "كفر قدوم"

ثلاثة قضاة للمحكمة الدستورية العليا يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس عباس

ثلاثة قضاة للمحكمة الدستورية العليا يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس عباس

(يديعوت): القسام اكتشف نشاطاً عسكرياً إسرائيلياً على حدود غزة قبل الحرب الأخيرة بأيام

(يديعوت): القسام اكتشف نشاطاً عسكرياً إسرائيلياً على حدود غزة قبل الحرب الأخيرة بأيام

شاهد: استشهاد فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري

شاهد: استشهاد فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ نظيره الفلبيني بعيد الاستقلال

الرئيس عباس يهنئ نظيره الفلبيني بعيد الاستقلال

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

مستوطن يصيب طفلين بحروق في القدس

مستوطن يصيب طفلين بحروق في القدس

هيئة الأسرى تطالب بمحاسبة الوحدات الخاصة التي اعتدت على الأسرى في معتقل (النقب)

هيئة الأسرى تطالب بمحاسبة الوحدات الخاصة التي اعتدت على الأسرى في معتقل (النقب)

الأشغال بغزة: مصر وعدت بإعادة بناء الأبراج ودراسة إنشاء جسور وكباري

الأشغال بغزة: مصر وعدت بإعادة بناء الأبراج ودراسة إنشاء جسور وكباري

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب وسام أبو زيد

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب وسام أبو زيد

إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرأس خلال مواجهات في سلواد

إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرأس خلال مواجهات في سلواد

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

منوعات

شاهد: أرقام قياسية لمهرجان حسن شاكوش (حبيبتي)

شاهد: أرقام قياسية لمهرجان حسن شاكوش (حبيبتي)

شاهد: زوجة معتصم النهار تتحدث عن خبايا زواجها

شاهد: زوجة معتصم النهار تتحدث عن خبايا زواجها

آمال ماهر تمر بظروف غامضة &#34;الشكوىٰ لغير الله مذلة&#34;

آمال ماهر تمر بظروف غامضة "الشكوىٰ لغير الله مذلة"

انتقادات لـجومانا مراد بعد وفاة ابنتها .. وهكذا ردت

انتقادات لـجومانا مراد بعد وفاة ابنتها .. وهكذا ردت

شاهد: فنانة تكشف تفاصيل محاولة اغتصابها من أحد زملائها

شاهد: فنانة تكشف تفاصيل محاولة اغتصابها من أحد زملائها

الظهور الأول لعائلة (أنصالة)... بعد حالة الوفاة ودخول ابنتهما المستشفى

الظهور الأول لعائلة (أنصالة)... بعد حالة الوفاة ودخول ابنتهما المستشفى

رامي رضوان يكشف أخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

رامي رضوان يكشف أخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

محمد فراج وبسنت شوقي.. وأجواء احتفالية من الزمن القديم

محمد فراج وبسنت شوقي.. وأجواء احتفالية من الزمن القديم

زينب فياض... خفايا حياة الأبنة الوحيدة لهيفاء وهبي

زينب فياض... خفايا حياة الأبنة الوحيدة لهيفاء وهبي

تفاصيل زفاف جيسيكا عازار بمشاركة نجوم الفن.. وإطلالة أصالة نصري الغريبة

تفاصيل زفاف جيسيكا عازار بمشاركة نجوم الفن.. وإطلالة أصالة نصري الغريبة

عربي

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب