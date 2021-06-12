شاهد: إصابة فتاة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا العسكري

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، النار تجاه (فتاة لم تعرف هويتها بعد)، عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وأصابتها بجروح، وذلك بزعم أنه كان بحوزتها سكين.



وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق النار على فتاة وأصابها بجروح وتركها ملقاة على الأرض، وأغلق الحاجز بالكامل، ومنع مرور المركبات والمارة، ما تسبب بأزمة سير، بحسب الكالة الفلسطينية الرسمية.



















رام الله - دنيا الوطن