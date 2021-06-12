دولي

بيلوسي ترفض اتخاذ إجراءات ضد "إلهان عمر"

بيلوسي ترفض اتخاذ إجراءات ضد "إلهان عمر"
رام الله - دنيا الوطن
رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اتخاذ أي إجراء ضد إلهان عمر، وسط حملة ضدها شنها نواب يهود من الحزب الديمقراطي.

وأجابت بيلوسي على سؤال عما إذا كانت تعتقد أنه ينبغي اتخاذ مزيد من الخطوات ضد عمر، قائلة: "لا، لا"، مشيرة إلى أن الأخيرة أوضحت ملاحظاتها، وأنه تم قبولها.

ووفق موقع (عربي 21) فقد استغل الجمهوريون الخلاف للمطالبة بإقالة إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وغرد مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب، على حسابه الرسمي قائلا: "التعليقات المعادية للسامية هي تعليقات معادية لأمريكا، يجب إزالتها من لجنة الشؤون الخارجية”.

وتحجج النواب الديمقراطيون، وهم 12 عضوا بمجلس النواب، بحملتهم ضد النائبة المسلمة عمر، بتصريح لها قالوا؛ إنها ساوت فيه بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس وطالبان.

وكانت إلهان عمر وجهت قبلها هجوما قويا ضد موافقة إدارة بايدن على تزويد الاحتلال الإسرائيلي بقذائف دقيقة، مؤكدة أن ذلك يعد ضوءا أخضر لاستمرار التصعيد.

وأصدرت المجموعة بيانا موحدا بتوقيع 12 نائبا، دعت فيه عمر "لتوضيح كلامها بوضع الولايات المتحدة وإسرائيل في نفس فئة حماس وطالبان"، معتبرين أن تصريحها "هجوم مضلل". 

في المقابل، ردت عمر على البيان في تغريدة عبر "تويتر" قالت فيها: "من المخجل للزملاء الذين يتصلون بي عندما يحتاجون إلى دعمي، أن يصدروا الآن بيانا يطلبون فيه توضيحا، بدلا من الاتصال المباشر معي".

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