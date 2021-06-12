شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد
أصدرت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم السبت، كشفا جديدا، للمسافرين عبر معبر رفح البري، كما أعلنت عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 13 يونيو.

وفيما يلي نص الإعلان كما وصل الرأي :

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (13 يونيو):

- المتبقي من الحافلة السادسة + السابعة من الكشف السابق رقم (2021/21).

- إجراء فحص كورونا للكشف الجديد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، حسب الجدول الآتي:

- الأحد 6/13: الحافلتان الأولى والثانية.

- الثلاثاء 6/15: الحافلتان الثالثة والرابعة.

- الخميس 5/17: الحافلتان الخامسة والسادسة.

- الأحد 6/20: الحافلتان السابعة والثامنة.

- الإثنين 6/21: الحافلة التاسعة.

رابط الكشف الجديد (2021/22): للتحميل اضغط هنا

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