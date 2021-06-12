السعودية توضح آلية الحج لهذا العام

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الحج السعودية، اليوم السبت، بقصر الحج لهذا العام 2021 على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بإجمالي 60 ألف حاج.ووفق وكالة (سبق) يأتي هذا القرار في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وظهور تحورات جديدة له.وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، تأكيد وزارة الحج والعمرة أن حكومة السعودية تولي دومًا سلامة الحجاج وصحتهم وأمنهم حرصًا بالغًا وعنايةً تامة، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها، مع تقديمها كل التسهيلات اللازمة التي تيسر لضيوف الرحمن أداء مناسك الحج والعمرة، وتمكّنهم من الوصول إلى المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة، إذ تشرفت المملكة خلال السنوات العشر الماضية فقط بخدمة ما يزيد على 150 مليون حاج.