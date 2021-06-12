مستوطن يصيب طفلين بحروق في القدس





رام الله - دنيا الوطنأصيب طفلان، اليوم السبت، بحروق في الوجه بعد قيام مستوطن برشهما بغاز الفلفل الحارق، قرب مفرق "جورة العناب" بالقدسالمحتلة.وأفادت مصادر مقدسية أن مستوطنا اعتدى على مركبات المقدسيين المارة عبر الشارع، ورشها بغاز الفلفل متعمدا، حيث إن طفلين شقيقين أصيبا أثناء توقفهما في المركبة مع والدهما قرب مفرق جورة العناب، قبل أن يلوذ المستوطن بالفرار.وكثيرا ما يتعرض المقدسيون لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الى جانب مصادر المنازل والأراضي بهدف تهجير المواطنين وتهويد المدينة بشكل كامل.وارتفعت وتيرة اعتداءات المستوطنين في القدس والضفة في الآونة الأخيرة خاصة بعد فشلهم في اقتحام الأقصى في 28 رمضان وتسيير مسيرة الأعلام خوفا من رد المقاومة، ووقت اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى لقرابة 3 أسابيع، للمرة الأولى منذ عام 2003م.وقررت حكومة الاحتلال منع المستوطنين من اقتحام المسجد بعد تصدي المرابطين لاقتحام ضخم في 28 من شهر رمضان الماضي، ونصرة المقاومة في غزة للقدس والمسجد الأقصى.