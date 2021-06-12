شؤون فلسطينية

الأشغال بغزة: مصر وعدت بإعادة بناء الأبراج ودراسة إنشاء جسور وكباري

الأشغال بغزة: مصر وعدت بإعادة بناء الأبراج ودراسة إنشاء جسور وكباري
رام الله - دنيا الوطن
قال المهندس محمد العسكري، مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة: إن الجانب المصري أبلغ الوفد الفني من غزة خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، بأن الشركات والأيدي العاملة الفلسطينية هي من ستقوم بتنفيذ عمليات إعادة الإعمار كاملة في قطاع غزة، وان دور الشركات والجانب المصري سيكون إشرافياً ومتابعة ومساندة للجهود الفلسطينية ومساعدتها في الأمور الفنية غير المتوفرة في القطاع.

ووفق ما نقلت صحيفة (الأيام) فقد أضاف العسكري وهو أحد أعضاء الوفد الذي أنهى زيارته لمصر أول من أمس، إن عملية إعادة الإعمار الخاصة بالمنحة المالية المصرية التي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الماضي بقيمة 500 مليون دولار ستتم دون مرور أي مبلغ مالي عبر الوزارات او الجهات الفلسطينية المختصة، و"ستتم العملية بالكامل من قبل الجانب المصري الذي شكل لجنة عليا لإعادة الإعمار برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية.

وأشار إلى أن الوفد الذي ضم ممثلين عن وزارة الأشغال والحكم المحلي والاقتصاد واتحاد المقاولين وشركة ملتي تريد التقى بنائب رئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من قادة الجهاز ومن أصحاب الاختصاص واستشاريين مختصين بأعمال إعادة الإعمار، وأطلعهم على حجم الخسائر وآخر مستجدات وخطط وبرامج إعادة الإعمار.

وقال العسكري إن الجانب المصري وعد بإعادة بناء وإعمار الأبراج السكنية التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، وذلك بعد الانتهاء من عملية إزالة الأنقاض التي شرعت بها طواقم فنية مصرية قبل أسبوع بالتعاون مع الوزارات الفلسطينية المختصة، مشيراً إلى أن وفدين فنيين مصريين سيزوران القطاع خلال الأسبوع الجاري لإجراء المزيد من التقييمات ومعاينة الأضرار التي لحقت بالقطاعات المختلفة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، بحيث يتكون الفريق الأول من طاقم هندسي سيتابع تقييم ودراسة التجهيزات اللازمة ومتابعة التصاميم اللازمة للمشاريع المزمع تنفيذها ضمن عملية إعادة الإعمار، فيما سيطلع الوفد الثاني المؤلف من خبراء اقتصاديين وزراعيين على الدمار الذي حل بالمنشآت الصناعية والمناطق والمدن الصناعية وكذلك القطاع الزراعي، من أجل تقديم الحلول والدعم وآليات إعادة إعمار هذين القطاعين.

ولفت العسكري الى أن الجانب المصري عرض تقديم حلول فنية للأزمة المرورية في القطاع عبر تسخير خبرته في إنشاء الكباري والجسور، وخصوصاً في مفترق الشجاعية ومفترقات أخرى في قطاع غزة، بالإضافة الى تغيير بعض المعالم المهمة كإنشاء كورنيش بحري تجاري، وتطوير البنية التحتية وإعادة ترميم وإصلاح ما دمره العدوان، مشيراً إلى أن الوفد الهندسي الفني المصري سيبحث كل هذه المواضيع خلال زيارته المرتقبة للقطاع.

اما فيما يتعلق بالمدينة السكنية التي أعلنت مصر عن بنائها في قطاع غزة خلال زيارة رئيس المخابرات الوزير عباس كامل للقطاع قبل أسبوعين، قال العسكري ان الوفد الهندسي المصري سيبحث مع المسؤولين المحليين سبل التغلب على مشكلة عدم توفر قطعة ارض مناسبة لحجم المدينة التي من المتوقع ان تضم عشرة آلاف وحدة سكنية من خلال إنشاء عدة تجمعات سكنية أخرى في بعض المحافظات.

وأضاف العسكري: لغاية اللحظة لا يوجد تصور نهائي حول آليات التصرف بالوحدات السكنية والتي ستخصص مبدئياً للأزواج الشابة والفقراء وذوي الدخل المحدود، و"لكن دون تحديد كيفية توزيعها"، مبيناً انه سيتم تشكيل لجنة فنية مصرية فلسطينية للاتفاق على آلية توزيع الشقق والشروط المطلوبة.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى تطالب بمحاسبة الوحدات الخاصة التي اعتدت على الأسرى في معتقل (النقب)

هيئة الأسرى تطالب بمحاسبة الوحدات الخاصة التي اعتدت على الأسرى في معتقل (النقب)

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب وسام أبو زيد

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب وسام أبو زيد

إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرأس خلال مواجهات في سلواد

إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرأس خلال مواجهات في سلواد

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

فلسطين تنضم إلى مبادرة شفافية العمل المناخي العالمية

فلسطين تنضم إلى مبادرة شفافية العمل المناخي العالمية

تسمم طفلين إثر إتلاف المستوطنين 400 شجرة بالمبيدات جنوب بيت لحم

تسمم طفلين إثر إتلاف المستوطنين 400 شجرة بالمبيدات جنوب بيت لحم

غزة: حالة وفاة و173 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: حالة وفاة و173 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي نبيل النتشة

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي نبيل النتشة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تطالب بمحاسبة الوحدات الخاصة التي اعتدت على الأسرى في معتقل (النقب)

هيئة الأسرى تطالب بمحاسبة الوحدات الخاصة التي اعتدت على الأسرى في معتقل (النقب)

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب وسام أبو زيد

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب وسام أبو زيد

إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرأس خلال مواجهات في سلواد

إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرأس خلال مواجهات في سلواد

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

فلسطين تنضم إلى مبادرة شفافية العمل المناخي العالمية

فلسطين تنضم إلى مبادرة شفافية العمل المناخي العالمية

تسمم طفلين إثر إتلاف المستوطنين 400 شجرة بالمبيدات جنوب بيت لحم

تسمم طفلين إثر إتلاف المستوطنين 400 شجرة بالمبيدات جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي نبيل النتشة

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي نبيل النتشة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

منوعات

شاهد: أرقام قياسية لمهرجان حسن شاكوش (حبيبتي)

شاهد: أرقام قياسية لمهرجان حسن شاكوش (حبيبتي)

شاهد: زوجة معتصم النهار تتحدث عن خبايا زواجها

شاهد: زوجة معتصم النهار تتحدث عن خبايا زواجها

آمال ماهر تمر بظروف غامضة &#34;الشكوىٰ لغير الله مذلة&#34;

آمال ماهر تمر بظروف غامضة "الشكوىٰ لغير الله مذلة"

انتقادات لـجومانا مراد بعد وفاة ابنتها .. وهكذا ردت

انتقادات لـجومانا مراد بعد وفاة ابنتها .. وهكذا ردت

شاهد: فنانة تكشف تفاصيل محاولة اغتصابها من أحد زملائها

شاهد: فنانة تكشف تفاصيل محاولة اغتصابها من أحد زملائها

الظهور الأول لعائلة (أنصالة)... بعد حالة الوفاة ودخول ابنتهما المستشفى

الظهور الأول لعائلة (أنصالة)... بعد حالة الوفاة ودخول ابنتهما المستشفى

رامي رضوان يكشف أخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

رامي رضوان يكشف أخر التطورات الصحية لدلال عبد العزيز

محمد فراج وبسنت شوقي.. وأجواء احتفالية من الزمن القديم

محمد فراج وبسنت شوقي.. وأجواء احتفالية من الزمن القديم

زينب فياض... خفايا حياة الأبنة الوحيدة لهيفاء وهبي

زينب فياض... خفايا حياة الأبنة الوحيدة لهيفاء وهبي

تفاصيل زفاف جيسيكا عازار بمشاركة نجوم الفن.. وإطلالة أصالة نصري الغريبة

تفاصيل زفاف جيسيكا عازار بمشاركة نجوم الفن.. وإطلالة أصالة نصري الغريبة

عربي

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب

ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم

ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم