شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب وسام أبو زيد

هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب وسام أبو زيد
رام الله - دنيا الوطن
 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باستقرار الحالة الصحية للأسير الجريح وسام محمد ابو زيد من جنين، والقابع حاليا في مشفى العفولة.

وقالت الهيئة، أن الأسير ابو زيد الذي اصيب برصاص
قوات خاصة اسرائيلية في مدينة جنين قبل أيام أصيب على اثرها برصاصتين بالقدم اليمنى أدت الى تفتت الركبة، حيث اجري له عمليتان جراحيتان لإزالة الرصاص وتم زراعة بلاتين بالمفصل.

وكانت وحدات إسرائيلية خاصة تسللت من حاجز الجلمة عبر شارع الناصرة مستخدمة سيارة من نوع كادي، ورابطت قرب دوار جسر خروبة القريب من مقر جهاز الاستخبارات العسكرية.

وعند وصول مركبة فلسطينية قادمة من جنين نحو الدوار هاجمتها عناصر الوحدات الخاصة الإسرائيلية، وفتحوا نيران أسلحتهم تجاهها بمساندة قوة كبيرة من الجنود الذين كانوا يعدون كمينا في نفس المنطقة لمساندة الوحدات الخاصة التي تمكنت من إصابة ركاب المركبة واعتقالهما، وفيما بعد تبين أنهما الشابين جميل العموري ووسام أبو زيد، حيث اختطفهما جنود الاحتلال ونقلوهما لجهة مجهولة ليعلن لاحقا عن استشهاد العموري الى جانب استشهاد العسكريان ادهم عليوي وتيسير عيسة من جهاز الاستخبارات الفلسطينية.                                          

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