إصابة شاب برصاص الاحتلال في الرأس خلال مواجهات في سلواد

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب برصاصة في رأسه، مساء الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة سلواد شرق رام الله.وأفادت مصادر محلية أن شابا (22 عامًا) أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرأس خلال مواجهات في سلواد، نقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.واندلعت مواجهات في البلدة، عصر اليوم، عقب قمع قوات الاحتلال لمسيرة دعت إليها القوى الوطنية للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد روحي حماد (30 عامًا)، المحتجز لدى الاحتلال منذ استشهاده في 14 أيار الماضي، وكافة جثامين الشهداء المحتجزة.وبيّنت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام صوب المواطنين المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق.وندد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام مدرسة ذكور سلواد الأساسية، ثم نحو المدخل الغربي، بالسياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه الشهداء وعائلاتهم.ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، كما رددوا الهتافات الغاضبة المطالبة بتنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال والمستوطنين.وقال فريد حماد عم الشهيد محمد حماد، إن المحتل يمعن في جرائمه باحتجازه جثامين الشهداء، وهو بذلك يضيف جريمة الى سلسلة جرائمه، ويجب من الجميع المطالبة والعمل من أجل استرداد جثمان الشهيد حماد وكافة الشهداء المحتجزة.واستشهد محمد حماد في 14 مايو في جمعة الغضب أثناء تنفيذه عملية دهس قرب سلواد بعد أن تأثر كجميع الفلسطينيين مما يحصل من اعتداءات على المسجد الأقصى والقدس المحتلة.