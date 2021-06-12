شؤون فلسطينية

غزة: حالة وفاة و173 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: حالة وفاة و173 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة و173 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد إجراء 796 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 320 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 111843 إصاب، فيما إجمالي الحالات النشطة 4083حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 106722 حالة.

وبينت أن إجمالي الوفيات 1038 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 76 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 60 حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 120400 جرعة وهي تكفي لـ60200 شخص، بالإضافة إلى إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 46515 شخص.

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