شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي نبيل النتشة

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي نبيل النتشة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، الأسير المحرر والقيادي نبيل نعيم النتشة (63 عاما) ًمن مدينة
الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل القيادي النتشة، وفتشته وخرّبت في محتوياته قبل اعتقال والانسحاب من
المنطقة.

والقيادي "النتشة" أحد وجهاء مدينة الخليل، وأحد مبعدي مرج الزهور، وأسير محرر، كان قد اعتقل العديد من المرات وأمضى ما يزيد عن 12 سنة في سجون الاحتلال جزء كبير منها في الاعتقال الإداري.
 
وتعرض القيادي النتشة للاعتقالات السياسية لدى أجهزة أمن السلطة، وتعرض خلالها للتعذيب الشديد، رغم إصابته بمرض السرطان في حينه.

ويعاني من ظروف صحية سيئة ويشتكي من عدة أمراض أبرزها آلام الغضروف في العمود الفقري تسبب له صعوبة في الحركة الطبيعية، ومشاكل في الأعصاب ومشاكل صحية في الغدد الليمفاوية.

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