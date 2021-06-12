قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر "فراس أبو شرخ" من الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوّات الاحتلال فجر اليوم السبت الأسير المحرّر الشيخ فراس أبو شرخ 41 عاماً، بعد مداهمة منزله في منطقة الكسارة بمدينة الخليل.وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال داهمت منزل الشيخ والداعية فراس ابو شرخ "ابو وائل" وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.وأفرج عنه من آخر اعتقال في 9 تموز/ يوليو 2019 بعد أن أمضى 12 شهراً في سجون الاحتلال.وشقيقه معاذ أبو شرخ أسير محرر في صفقة وفاء الاحرار ومبعد الى غزة، بعد أن كان محكوماً بالمؤبد19 مرة بتهمة الانتماء للقسام وقتل 19 مستوطناً.وسبق أن وجهت سلطات الاحتلال للأسير أبو شرخ تهمة العضوية في حركة حماس، ومحاولة إعادة نشاطاتها في الضفة الغربية.يشار إلى أن الأسير أبو شرخ يحمل درجة ماجستير في الشريعة الإسلامية، ويعمل كمديرٍ لمكتبة بلدية الخليل العامة، وهو خطيبٌ متميز، ومتزوج وله سبعة من الأبناء.