الاحتلال يعتقل عدة مواطنين من القدس والخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين من القدس والخليل.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل واعتقلت الأسيرين المحررين فراس وائل أبو شرخ، ومحمود شبانة التميمي، عقب تفتيش منزليهما.كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت عوا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد سلهب 20 عاماً من البلدة القديمة في مدينة القدس، بعد دهم وتفتيش منزله.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء أمس المواطن مهران أبو جمعة من منزله في بلدة الطور بالقدس المحتلة.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.