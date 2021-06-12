شؤون فلسطينية

غانتس: لن نسمح بزعزعة الاستقرار الأمني في غلاف غزة

غانتس: لن نسمح بزعزعة الاستقرار الأمني في غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
شدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، على أن جيشه لن يسمح بزعزعة الاستقرار الأمني في غلاف غزة، وسيكون حريصًا على الحفاظ على الهدوء بحذافيره.


وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء حركة الشبيبة "أحراي"، أكد بيني غانتس أن "الوضع الذي كان يسود الجنوب لن يتكرر"، لافتا إلى أنه "إذا استلزم الأمر إعادة جهات معينة إلى رشدها، فلن نتوانى في القيام بذلك".

وأضاف غانتس أن أحد أهداف الحكومة الجديدة سيكون تمرير قانون التجنيد، بحيث يلزم كل مواطن بالمساهمة بنشاط ما من أجل الدولة والمجتمع، سواء أكان يهوديا علمانيا او متدينا أو عربيا، موضحا أن "خدمة الدولة ستتم في إطار عسكري أو مدني بموجب القانون".

أخبار ذات صلة

غزة: حالة وفاة و173 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

غزة: حالة وفاة و173 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي نبيل النتشة

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي نبيل النتشة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر &#34;فراس أبو شرخ&#34; من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر "فراس أبو شرخ" من الخليل

الاحتلال يعتقل عدة مواطنين من القدس والخليل

الاحتلال يعتقل عدة مواطنين من القدس والخليل

تعرف على أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

تعرف على أسعار الخضار والدجاج في أسواق غزة اليوم السبت

طالع أسعار الذهب في فلسطين

طالع أسعار الذهب في فلسطين

أجواء حارة وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

أجواء حارة وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي نبيل النتشة

الاحتلال يعتقل الأسير المحرر القيادي نبيل النتشة

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت دجن

الهلال الأحمر: تعاملنا مع 110 إصابات في مواجهات ببلدة بيتا جنوب نابلس

الهلال الأحمر: تعاملنا مع 110 إصابات في مواجهات ببلدة بيتا جنوب نابلس

القواسمة يطالب بتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية بدون امتيازات وزارية لأعضائها

القواسمة يطالب بتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية بدون امتيازات وزارية لأعضائها

إصابة شاب بالرصاص في الرأس خلال مواجهات في سلواد

إصابة شاب بالرصاص في الرأس خلال مواجهات في سلواد

العالول: جرائم الاحتلال لا تتوقف ولم يتركوا لنا خياراً

العالول: جرائم الاحتلال لا تتوقف ولم يتركوا لنا خياراً

الجهاد الإسلامي: دماء الشهيد حمايل لن تذهب هدراً وستحرق وجه الاحتلال

الجهاد الإسلامي: دماء الشهيد حمايل لن تذهب هدراً وستحرق وجه الاحتلال

الحية: تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى ميداني أردني جديد في غزة

الحية: تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى ميداني أردني جديد في غزة

منوعات

زينب فياض... خفايا حياة الأبنة الوحيدة لهيفاء وهبي

زينب فياض... خفايا حياة الأبنة الوحيدة لهيفاء وهبي

تفاصيل زفاف جيسيكا عازار بمشاركة نجوم الفن.. وإطلالة أصالة نصري الغريبة

تفاصيل زفاف جيسيكا عازار بمشاركة نجوم الفن.. وإطلالة أصالة نصري الغريبة

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل برقصها مع شقيقتها في شهر عسلها

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل برقصها مع شقيقتها في شهر عسلها

الامارات تمنح كارول سماحة الجنسية الإماراتية.. والأخيرة تعلق

الامارات تمنح كارول سماحة الجنسية الإماراتية.. والأخيرة تعلق

هل ستخوص أنغام تجربة التمثيل بعد غياب ثماني سنوات؟

هل ستخوص أنغام تجربة التمثيل بعد غياب ثماني سنوات؟

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بعدم الترويج لـ&#34;مش أنا&#34;

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بعدم الترويج لـ"مش أنا"

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار باحتفالها بعيد ميلاد نور عمرو دياب

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار باحتفالها بعيد ميلاد نور عمرو دياب

ما حقيقة وفاة المنتج محمد سامي؟

ما حقيقة وفاة المنتج محمد سامي؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

عربي

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر

مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب

ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم

ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم