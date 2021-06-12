أجواء حارة وسط تحذيرات من التعرض لأشعة الشمس

رام الله - دنيا الوطنيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-4 درجات، وتسود أجواء معتدلة صباحاً.وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة في معظم المناطق ، وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الإعتدال نسبياً خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية عموماً.وغدا الاحد: يكون الجو صافياً بوجه عام معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.