شؤون فلسطينية

الهلال الأحمر: تعاملنا مع 110 إصابات في مواجهات ببلدة بيتا جنوب نابلس

الهلال الأحمر: تعاملنا مع 110 إصابات في مواجهات ببلدة بيتا جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تعاملت مع 110 إصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق والسقوط والضرب خلال مواجهات مع قوات الاحتلال ببلدة بيتا جنوب محافظة نابلس، اليوم الجمعة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في  الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل: إن طواقم الجمعية تعاملت مع 110 إصابات انه عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال فوق جبل صبيح في بيتا بينها، 11 إصابة بالرصاص الحي، و16 إصابة بالمطاط، و62 إصابة بالغاز، و20 سقوط وضرب، وإصابة متطوع بقنبلة غاز.

واستشهد خلال المواجهات الطفل محمد سعيد حمايل (15 عاما) نتيجة إصابته برصاصة في القلب.

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