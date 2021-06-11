مشكلة تواجه البعثة الإسرائيلية في المغرب منذ ستة أشهر

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب، لازالت تعمل في فندق بالعاصمة الرباط، بعد رفض الملاك المغاربة تأجيرها المكاتب التي تحتاجها.وأضافت الصحيفة، أن المبعوث الإسرائيلي في المغرب، ديفيد جوفرين، والمعين منذ ستة أشهر، يواجه صعوبات في العثور على مكان مناسب لتدشين مكتب البعثة في الرباط.وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة المغربية اقترحت منح المبعوث الإسرائيلي، مبنى بعيد عن وسط المدينة، الأمر الذي رفضه الأخير، لرغبته في أن يكون مقر البعثة في الحي الدبلوماسي مع السفارات الأخرى، تمهيداً لتصبح البعثة ذات يوم سفارة مكتملة.وتطالب حملات، دشنها نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب، منذ أسابيع، بطرد ممثل إسرائيل من العاصمة الرباط، فيما كشف ناشطون، أن سكان المجمعات بالعاصمة المغربية، رفضوا تأجيل شققهم لجوفرين، بعد معرفتهم بهويته.وأعلن، المغرب ودولة الاحتلال، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها لـ 20 عاماً، لتصبح الدولة العربية الرابعة التي توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال 2020 بعد الإمارات والبحرين والسودان.