شؤون فلسطينية

العالول: جرائم الاحتلال لا تتوقف ولم يتركوا لنا خياراً

العالول: جرائم الاحتلال لا تتوقف ولم يتركوا لنا خياراً
رام الله - دنيا الوطن
أكد محمود العالول، نائب رئيس حركة (فتح)، مساء الجمعة، أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لا تتوقف، ولم تترك أمامنا خياراً.

وقال العالول، في تصريحات صحفية، عقب استشهاد الفتى محمد حمايل جنوب نابلس: إن ما يجري هي جرائم يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأضاف، أن الاحتلال يواصل عمليات القتل في كل يوم، مشيراً إلى عمليات الاغتيال والقتل في جنين، وبيتا، مؤكداً أن الاحتلال يتعمد إطلاق الرصاص الحي.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت رصاص القنص، على الشهيد الفتى محمد حمايل (16 عاماً)، فأصابته في القلب ما أدى إلى استشهاده.

وختم نائب رئيس حركة (فتح) بالقول، إن الشباب على الرغم من الألم والتضيحات، لديهم إصراراً على المتابعة، لأنه لا يمكن على الإطلاق القبول بما يصنعه هذا الاحتلال.

 

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