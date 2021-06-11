الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين
التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين.
وقال الرئيس السيسي، عبر موقع (فيسبوك): "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان، وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين".
وأضاف:"توافقت الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك"، مؤكداً اعتزازه الدائم بالعلاقات التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي.
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