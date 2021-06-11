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الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بالأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لبحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس السيسي، عبر موقع (فيسبوك): "سعدت اليوم بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان، وقد تركز لقاءنا على بحث سُبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين".

وأضاف:"توافقت الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك"، مؤكداً اعتزازه الدائم بالعلاقات التي تربط مصر والسعودية على المستويين الرسمي والشعبي.

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