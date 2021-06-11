صحفي إسرائيلي: سيتحتم على نتنياهو ترك الحياة السياسية لتجنب دخول السجن

رام الله - دنيا الوطنقال، بن كاسبيت، الصحفي الإسرائيلي في صحيفة (معاريف)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يغادر منصب رئيس الحكومة الذي شغله على مدى 12 عاماً، بعد 48 ساعة.وأضاف بن كاسبيت، أن نتنياهو سيصبح رئيساً للمعارضة، وسيرحل مع عائلته من مقر إقامة رئيس الحكومة في شارع "بلفور".ويرى الصحفي الإسرائيلي، إن نتنياهو هو المسؤول عن إسقاط حكمه؛ إذ عمل خلال سنوات حكمه على خلق خصوم سياسيين له من داخل حزب الليكود من خلال طعنهم بسكين حادة من الخلف.وتابع: "لا زال هؤلاء يشعرون بهذه الطعنات حتى الآن. كل الذين خدعهم نتنياهو وكذب عليهم، واستغلهم وأذلّهم، ولا نتحدث هنا عن جدعون ساعر ونفتالي بنيت وأيليت شاكيد وأفيغدور ليبرمان فقط، بل العديد والعديد".وأكمل: "في النهاية أصبح لديه خصوم كُثر، يكنّون له العداوة والبغضاء، وما أن لاحت لهم الفرصة للانتقام منه تلقّفوها على الفور- لقد أوصل نتنياهو نفسه إلى وضعٍ لم يعد فيه أي سياسيّ مهم في "إسرائيل" يثق به، أو بوعوده".وختم بالقول: "لم يتبق له إلا أن يسير في الشارع ويقترح على أحد المارة أن يكون هو الأول في رئاسة الوزراء، وبالتالي عندما سيترك منصبه ومقر إقامته في شارع بلفور سيبدأ حينها يجول في خاطره اقتراب دخوله سجن "معسياهو"، وسيسعى إلى الحصول على صفقة ادعاء مع النيابة العامة؛ لتجنب دخول السجن، لكن سيكون ذلك مشروطًا بتركه الحياة السياسية تماماً".