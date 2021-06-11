الرئيس عباس يعزي عائلات شهداء مدينة جنين



واستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، إثنين منهم عناصر في جهاز الاستخبارات العسكرية، خلال اشتباك مسلح مع قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت مدينة جنين، فجر يوم الخميس.





رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الجمعة، عائلات الشهداء الذين استشهدوا في اقتحام قوات خاصة إسرائيلية لمدينة جنين فجر الخميس، معرباً عن تعازيه باستشهادهم.وتقدم الرئيس عباس، بالتعزية لعم الشهيد جميل محمود العموري، من مخيم جنين، معرباً عن مواساته القلبية لعائلة الشهيد وسائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.كما هاتف الرئيس عباس، والد الشهيد الملازم أدم ياسر عليوي (23 عاماً)، من قرية زواتا بمحافظة نابلس، ويعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية، معزياً باستشهاده.وتقدم الرئيس عباس، بالتعزية لوالد الشهيد النقيب تيسير محمود عيسة (33 عاماً)، من قرية صانور في جنين، ويعمل في جهاز الاستخبارات العسكرية، وأعرب الرئيس عن مواساته القلبية لعائلة الشهيد.