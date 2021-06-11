شؤون فلسطينية

استغرق في رسمها 120 يوماً.. ممرض فلسطيني يرسم أمير قطر بالمسامير

استغرق في رسمها 120 يوماً.. ممرض فلسطيني يرسم أمير قطر بالمسامير
رام الله - دنيا الوطن
قضى الممرض الفلسطيني، عبد العزيز عابد، من سكان مدينة غزة، 120 يوماً، في رسم صورة للأمير تميم بن حمد، أمير قطر، ووالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، مستخدماً المسامير.

وقال عابد، لمراسل "دنيا الوطن"، إنه عمل على إنجاز عمله الفني، مستخدماً نحو ستة آلاف مسمار، على لوح خشبي، بطول ثلاثة أمتار وعرض مترين.

وأهدى عابد، رسمته، التي استغرق عملها نحو 240 ساعة عمل، خلال 120 يوماً، للأمير تميم ووالده الشيخ حمد بن خليفة، بمناسبة يوم مولدهِ والذي يوافق يوم الثالث من حزيران/ يونيو.

ويقول عابد، عن سبب قيامه بهذا العمل: "سبب رسمي لهذه اللوحة هو أن سمو أمير دولة قطر دائما ما يقف بجانب الفلسطينين ويتضامن معهم في أصعب الظروف".

وتابع: "اتجهت إلى شاطئ البحر كون يعتبر مكان تتميز به غزة، لذا أردت أن تكون الصورة قريبة من الشاطئ الذي يعتبر المتنفس الوحيد للفلسطينيين، متمنياً أن يقابل أمير دولة قطر ويهديه تلك الهدية".

 

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