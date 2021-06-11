مئات المستوطنين بقيادة يوسي دغان يقتحمون جبل صبيح جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الجمعة قمة جبل صبيح جنوب مدينة نابلس وتجمعوا في البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضي المواطنين.وقام المستوطنون بأداء طقوس ورقصات تلمودية على وقع الموسيقى الصاخبة.وشارك في عملية الاقتحام الحاخام شموئيل الياهو والمتطرف يوسي دغان رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة.ويأتي هذا الاقتحام رغم ادعاء الاحتلال بإصدار قرار بإزالة المستوطنة عن جبل صبيح ومنع المستوطنين من الوصول اليها.وأفادت مصادر محلية بأن مآذن مساجد بلدة بيتا أطلقت نداءاتها للمواطنين للخروج للجبل، ولأداء صلاة الجمعة اليوم على جبل صبيح.واندلعت مواجهات، بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال قرب البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح.وأفادت مصادر محلية بأن أهالي بلدة بيتا والقرى المجاورة يواصلون فعاليات الإرباك الليلي التي يقوم بها الشبان ضد المستوطنين المتواجدين في البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.وأوضحت المصادر بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والمطاطي إلى جانب قنابل الصوت والغاز السام صوب الشبان.ولفتت المصادر إلى أن الشبان خرجوا منددين بمواصلة إقامة بؤرة استيطانية على الجبل، وأطلقوا المفرقعات النارية على البؤرة.ومنذ أسابيع يواصل أهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي كأحد أشكال المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين الذين أقاموا البؤرة الاستيطانية على قمة جبل صبيح.وشهد الجبل مواجهات عنيفة خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن استشهاد الشبان زكريا حمايل وعيسى برهم وطارق صنوبر.