إسرائيل: استكمال عملية تشكيل الحكومة الجديدة





وصرح رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بينت، بأن ذلك يُنهي فترة طويلة من المأزق السياسي، استمرت أكثر من عامين.





من جهته، قال وزير الجيش، يني غانتس، إن "الحكومة ستعمل من أجل الجمهور في إسرائيل بأسره، وبدون استثناء".





وأضاف في كلمة ألقاها أمام أعضاء حركة الشبيبة (أحراي)، أن أحد أهداف الحكومة الجديدة سيكون تمرير قانون التجنيد، بحيث "يُلزم كل شخص بالمساهمة بنشاط ما من أجل الدولة والمجتمع سواء أكان يهوديا علمانيا او متديّنا، أو عربياً".

وأوضح أن "خدمة الدولة ستتم في إطار عسكري أو مدني بموجب القانون".

رام الله - دنيا الوطناستُكملت بعد ظهر اليوم الجمعة، عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد أن قدم رئيس (هناك مستقبل) يائير لابيد، إلى سكرتارية (كنيست) الاتفاقات الائتلافية الموقعة بين حزبه وباقي الأحزاب المشارِكة في الحكومة.