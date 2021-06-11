ماذا جاء في لقاء حركتي الجهاد الإسلامي وفتح بالقاهرة؟



واستعرض النخالة خلال اللقاء "دلالات الانتصار الذي حققته المقاومة في معركة سيف القدس"، مؤكداً أن "الانتصار الذي تحقق هو انتصار لكل الشعب الفلسطيني".



وشدد النخالة على وجوب البناء على ما حققته معركة "سيف القدس" في توحيد الصف الفلسطيني وتحقيق الوحدة وفق أسس كفاحية تعتمد كل أشكال المقاومة وتغادر مربع التسويات التي أثبتت التجارب مخاطرها على الحقوق والثوابت الفلسطينية.



وتداول وفدا الحركتين أسس الشراكة الوطنية، وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من الأفكار والمشاريع المقترحة للتوافق على برنامج وطني جامع، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وعلى رأسه منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها كافة.



وتوافق المجتمعون على أهمية معركة القدس والمسجد الأقصى وضرورة التصدي لسياسات الاحتلال وقطعان المستوطنين التي تهدف لتهجير أهلنا من أحياء القدس، فضلاٌ عن مخططات التهويد والأسرلة.

رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة والوفد المرافق معه في القاهرة، بوفد اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة جِبْرِيل الرجوب.