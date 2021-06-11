شؤون فلسطينية

رام الله: إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال مسيرة في سلواد

رام الله: إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال مسيرة في سلواد
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة انطلقت في بلدة سلواد شرق رام الله، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

ولفتت المصادر الى أن قنابل الغاز التي أطلقها الجنود تسببت باندلاع حرائق في مساحات واسعة من أراضي المواطنين.

وكان المئات من أبناء بلدة سلواد شاركوا في مسيرة دعت إليها القوى الوطنية في البلدة، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد روحي حماد (30 عاما)، المحتجز لدى الاحتلال منذ استشهاده في 14 أيار/ مايو الماضي، وكافة جثامين الشهداء.

وندد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام مدرسة ذكور سلواد الأساسية، باتجاه وسط البلدة، ثم نحو المدخل الغربي، بالسياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه الشهداء وعائلاتهم.

 ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بإجراءات الاحتلال، كما تخلل المسيرة مهرجان تضمن عدة كلمات.

في السياق، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وأن شعبنا مصمم على تشييع شهدائه حسب الأصول والتعاليم الدينية، مطالبا بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن كافة جثامين الشهداء المحتجزة لديه، والتوقف عن هذا السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي.

بدوره، قال فريد حماد عم الشهيد محمد حماد، إن المحتل يمعن في جرائمه باحتجازه جثامين الشهداء، وهو بذلك يضيف جريمة الى سلسلة جرائمه، ويجب من الجميع المطالبة والعمل من أجل استرداد جثمان الشهيد حماد وكافة الشهداء المحتجزة.

وتحتجز سلطات الاحتلال (315) جثمان شهيد، منهم (235) فيما تسمى "مقابر الأرقام، و(80) في الثلاجات، (9) منهم محتجزة منذ مطلع آيار/مايو المنصرم.

أخبار ذات صلة

مئات المستوطنين بقيادة يوسي دغان يقتحمون جبل صبيح جنوب نابلس

مئات المستوطنين بقيادة يوسي دغان يقتحمون جبل صبيح جنوب نابلس

استشهاد الفتى محمد حمايل برصاص الاحتلال جنوب نابلس

استشهاد الفتى محمد حمايل برصاص الاحتلال جنوب نابلس

فلسطين: 4 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 4 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ماذا جاء في لقاء حركتي الجهاد الإسلامي وفتح بالقاهرة؟

ماذا جاء في لقاء حركتي الجهاد الإسلامي وفتح بالقاهرة؟

إصابة رضيعة بالاختناق إثر استهداف الاحتلال منزل ذويها بقنابل الغاز في كفر قدوم

إصابة رضيعة بالاختناق إثر استهداف الاحتلال منزل ذويها بقنابل الغاز في كفر قدوم

غزة: &#34;الشباب والثقافة&#34; تفتتح برنامجًا تدريبيًا حول النظام المالي الموحد للمراكز الشبابية

غزة: "الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا حول النظام المالي الموحد للمراكز الشبابية

نحو 40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

نحو 40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

نابلس: إصابات بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيتا

نابلس: إصابات بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في بيتا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مئات المستوطنين بقيادة يوسي دغان يقتحمون جبل صبيح جنوب نابلس

مئات المستوطنين بقيادة يوسي دغان يقتحمون جبل صبيح جنوب نابلس

رام الله: إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال مسيرة في سلواد

رام الله: إصابات بالاختناق لدى قمع الاحتلال مسيرة في سلواد

غزة: &#34;الشباب والثقافة&#34; تفتتح برنامجًا تدريبيًا حول النظام المالي الموحد للمراكز الشبابية

غزة: "الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا حول النظام المالي الموحد للمراكز الشبابية

نحو 40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

نحو 40 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

رأفت: نتنياهو يصدر أزمته الداخلية ويحاول تجاوزها على حساب الدم الفلسطيني

رأفت: نتنياهو يصدر أزمته الداخلية ويحاول تجاوزها على حساب الدم الفلسطيني

المطران حنا: ستبقى القدس جوهرة فلسطين وبوصلة الأحرار

المطران حنا: ستبقى القدس جوهرة فلسطين وبوصلة الأحرار

&#34;الضمير&#34; تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة خمسة معتقلين إداريين مضربين عن الطعام

"الضمير" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة خمسة معتقلين إداريين مضربين عن الطعام

نقابة الصحفيين تندد بقرار الاحتلال تمديد إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) بالقدس

نقابة الصحفيين تندد بقرار الاحتلال تمديد إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) بالقدس

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل برقصها مع شقيقتها في شهر عسلها

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل برقصها مع شقيقتها في شهر عسلها

الامارات تمنح كارول سماحة الجنسية الإماراتية.. والأخيرة تعلق

الامارات تمنح كارول سماحة الجنسية الإماراتية.. والأخيرة تعلق

هل ستخوص أنغام تجربة التمثيل بعد غياب ثماني سنوات؟

هل ستخوص أنغام تجربة التمثيل بعد غياب ثماني سنوات؟

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بعدم الترويج لـ&#34;مش أنا&#34;

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بعدم الترويج لـ"مش أنا"

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار باحتفالها بعيد ميلاد نور عمرو دياب

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار باحتفالها بعيد ميلاد نور عمرو دياب

ما حقيقة وفاة المنتج محمد سامي؟

ما حقيقة وفاة المنتج محمد سامي؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

عربي

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب

ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم

ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم

السعودية تنتقد إيران و&#34;عدم شفافيتها&#34; مع مطالب وكالة الطاقة الدولية

السعودية تنتقد إيران و"عدم شفافيتها" مع مطالب وكالة الطاقة الدولية

برئاسة الرفاعي.. العاهل الأردني يوجه بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

برئاسة الرفاعي.. العاهل الأردني يوجه بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية