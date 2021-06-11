إصابة رضيعة بالاختناق إثر استهداف الاحتلال منزل ذويها بقنابل الغاز في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيبت طفلة رضيعة بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل ذويها بقنابل الغاز المسيل للدموع، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين في القرية، خلال قمعهم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، ما أدى لإصابة الرضيعة نورسين لؤي عبد الله (8 أشهر) بحالة اختناق إثر استهداف منزل ذويها، نقلت إثرها إلى مركز طوارئ في القرية.