غزة: "الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا حول النظام المالي الموحد للمراكز الشبابية

رام الله - دنيا الوطنافتتحت الإدارة العامة للشباب في الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، برنامجًا تدريبيًا لشرح النظام المالي الموحد الخاص بالمراكز الشبابية الذي أطلقته مؤخرًا ويهدف إلى تنظيم الشؤون المالية للمراكز الشبابية.وحضر افتتاح الدورة، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام الشباب الأستاذ جمال العقيلي، ومدير المراكز الشبابية ومدرب الدورة الأستاذ علاء الباز، بالإضافة (40) متدرب ممثلين عن المراكز الشبابية في محافظتي غزة والشمال.وخلال كلمة له، أكد محيسن أن الهيئة تسعى إلى تنظيم عمل المراكز الشبابية والارتقاء بها ماليًا وإداريا وفق منظومة عمل قانونية معتمدة للوصول إلى أعلى درجات النزاهة والشفافية في العمل المؤسساتي، داعيًا المشاركين إلى نقل الخبرات التي سيتم اكتسابها خلال الدورة إلى الواقع العملي في مراكزهم، موجهًا شكره للمراكز الشبابية على جهودها في خدمة المجتمع الفلسطيني خلال العدوان الأخير على غزة.من جهته افتتح الباز التدريب، بتعريف المشاركين على النظام المالي الموحد وأبرز بنوده، والمحاور التي سيتضمنها البرنامج التدريبي، مبينًا أنه سيتم استكمال عقد البرنامج التدريبي للمراكز الشبابية في باقي محافظات قطاع غزة.