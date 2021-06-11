(هآرتس): مسيرة الأعلام الثلاثاء ستمر على أطراف الحي الإسلامي وتشمل رقصات عند باب العامود

وكان الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، قال: "ما لم يكبح الاحتلال جماح شهوته تجاه مقدسات الشعب الفلسطيني، فلن نتوقف عن حمايتها".





وأضاف الحية خلال لقاء عبر قناة (الأقصى) الفضائية، مساء الخميس: "نقول لأهلنا المقدسيين القدس أمانة عندكم، ولا بد أن يرى الاحتلال ثورتكم من أجل القدس" لافتا إلى أن الأحداث التي تجري في القدس وضواحيها، هي صواعق تفجير، وعلى الاحتلال أن يدرك أنه آن أن يدفع ثمن جرائمه.



