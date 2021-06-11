عاجل

  • هآرتس: بموافقة رسمية من الشرطة ستمر مسيرة الأعلام المقررة يوم الثلاثاء على أطراف الحي الإسلامي في القدس

  • غانتس: إسرائيل لن تسمح بزعزعة الاستقرار الأمني في الجنوب وستكون حريصة على الحفاظ على الهدوء بحذافيره

شؤون فلسطينية

المطران حنا: ستبقى القدس جوهرة فلسطين وبوصلة الأحرار

المطران حنا: ستبقى القدس جوهرة فلسطين وبوصلة الأحرار
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في حديث إذاعي اليوم، إن القدس هي جوهرة فلسطين وهي التي كانت وستبقى بوصلة الأحرار "فلا يمكننا ان نتحدث عن فلسطين دون أن نؤكد بأن القدس هي عاصمتها ولا يمكننا أن نتحدث عن القدس دون أن نؤكد بأنها العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا وحاضنة أهم مقدساتنا واوقافنا المسيحية والإسلامية".

وأردف: أن القدس مدينة السلام ولكن سلام القدس مغيب وقد غيبت عنها العدالة بفعل ما يمارس بحق شعبنا من انتهاكات وممارسات وسياسات ظالمة.

ودعا الاحرار من أبناء امتنا العربية وأصدقاء فلسطين في كل مكان بأن يدافعوا عن القدس دائما فهي امانة في اعناقنا ومن واجبنا جميعا ان نعيد اليها سلامها وان تتحقق فيها العدالة المنشودة لكي ينعم شعبنا بالحرية في مدينته وعاصمته كما وفي سائر ارجاء هذه البقعة المقدسة من العالم.

وقال: لن تتمكن اية قوة غاشمة من انتزاع القدس من وجداننا ومن انتزاعنا من القدس فنحن في القدس ساكنون ولكن القدس ساكنة في احشائنا كما هي ساكنة في قلب وضمير كل انسان حر في هذا المشرق وفي هذا العالم.

أخبار ذات صلة

غزة: الشرطة البحرية تصدر قراراً بشأن اصطحاب ونزول الدراجات النارية والحيوانات للشاطئ

غزة: الشرطة البحرية تصدر قراراً بشأن اصطحاب ونزول الدراجات النارية والحيوانات للشاطئ

رأفت: نتنياهو يصدر أزمته الداخلية ويحاول تجاوزها على حساب الدم الفلسطيني

رأفت: نتنياهو يصدر أزمته الداخلية ويحاول تجاوزها على حساب الدم الفلسطيني

تفاصيل اجتماع بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة

تفاصيل اجتماع بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة

&#34;الضمير&#34; تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة خمسة معتقلين إداريين مضربين عن الطعام

"الضمير" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة خمسة معتقلين إداريين مضربين عن الطعام

نقابة الصحفيين تندد بقرار الاحتلال تمديد إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) بالقدس

نقابة الصحفيين تندد بقرار الاحتلال تمديد إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) بالقدس

الخضري: يجب إخراج حالة فتح المعابر من أي معادلات سياسية أو امنية

الخضري: يجب إخراج حالة فتح المعابر من أي معادلات سياسية أو امنية

قطاع غزة: أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الخارجية: خوف الدول من اتهامها باللاسامية يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه

الخارجية: خوف الدول من اتهامها باللاسامية يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: نتنياهو يصدر أزمته الداخلية ويحاول تجاوزها على حساب الدم الفلسطيني

رأفت: نتنياهو يصدر أزمته الداخلية ويحاول تجاوزها على حساب الدم الفلسطيني

المطران حنا: ستبقى القدس جوهرة فلسطين وبوصلة الأحرار

المطران حنا: ستبقى القدس جوهرة فلسطين وبوصلة الأحرار

&#34;الضمير&#34; تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة خمسة معتقلين إداريين مضربين عن الطعام

"الضمير" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة خمسة معتقلين إداريين مضربين عن الطعام

نقابة الصحفيين تندد بقرار الاحتلال تمديد إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) بالقدس

نقابة الصحفيين تندد بقرار الاحتلال تمديد إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) بالقدس

الخضري: يجب إخراج حالة فتح المعابر من أي معادلات سياسية أو امنية

الخضري: يجب إخراج حالة فتح المعابر من أي معادلات سياسية أو امنية

الخارجية: خوف الدول من اتهامها باللاسامية يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه

الخارجية: خوف الدول من اتهامها باللاسامية يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه

القدس: سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الطفل محمد الفاخوري حتى يوم الأحد المقبل

القدس: سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الطفل محمد الفاخوري حتى يوم الأحد المقبل

غزة: الكشف عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: الكشف عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل برقصها مع شقيقتها في شهر عسلها

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل برقصها مع شقيقتها في شهر عسلها

الامارات تمنح كارول سماحة الجنسية الإماراتية.. والأخيرة تعلق

الامارات تمنح كارول سماحة الجنسية الإماراتية.. والأخيرة تعلق

هل ستخوص أنغام تجربة التمثيل بعد غياب ثماني سنوات؟

هل ستخوص أنغام تجربة التمثيل بعد غياب ثماني سنوات؟

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بعدم الترويج لـ&#34;مش أنا&#34;

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بعدم الترويج لـ"مش أنا"

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار باحتفالها بعيد ميلاد نور عمرو دياب

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار باحتفالها بعيد ميلاد نور عمرو دياب

ما حقيقة وفاة المنتج محمد سامي؟

ما حقيقة وفاة المنتج محمد سامي؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

عربي

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب

ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم

ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم

السعودية تنتقد إيران و&#34;عدم شفافيتها&#34; مع مطالب وكالة الطاقة الدولية

السعودية تنتقد إيران و"عدم شفافيتها" مع مطالب وكالة الطاقة الدولية

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة