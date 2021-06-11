المطران حنا: ستبقى القدس جوهرة فلسطين وبوصلة الأحرار



وأردف: أن القدس مدينة السلام ولكن سلام القدس مغيب وقد غيبت عنها العدالة بفعل ما يمارس بحق شعبنا من انتهاكات وممارسات وسياسات ظالمة.



ودعا الاحرار من أبناء امتنا العربية وأصدقاء فلسطين في كل مكان بأن يدافعوا عن القدس دائما فهي امانة في اعناقنا ومن واجبنا جميعا ان نعيد اليها سلامها وان تتحقق فيها العدالة المنشودة لكي ينعم شعبنا بالحرية في مدينته وعاصمته كما وفي سائر ارجاء هذه البقعة المقدسة من العالم.



وقال: لن تتمكن اية قوة غاشمة من انتزاع القدس من وجداننا ومن انتزاعنا من القدس فنحن في القدس ساكنون ولكن القدس ساكنة في احشائنا كما هي ساكنة في قلب وضمير كل انسان حر في هذا المشرق وفي هذا العالم.





رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في حديث إذاعي اليوم، إن القدس هي جوهرة فلسطين وهي التي كانت وستبقى بوصلة الأحرار "فلا يمكننا ان نتحدث عن فلسطين دون أن نؤكد بأن القدس هي عاصمتها ولا يمكننا أن نتحدث عن القدس دون أن نؤكد بأنها العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا وحاضنة أهم مقدساتنا واوقافنا المسيحية والإسلامية".