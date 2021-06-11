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شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة

تفاصيل اجتماع بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قيادتا حركتي حماس والجهاد الإسلامي، على وحدة المقاومة في الفعل وفي ميدان السياسة، والحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني حول الفعل النضالي والجهادي، ومواجهة التحديات معًا بصف موحد وبمواقف ثابتة.

جاء ذلك خلال استقبال إسماعيل هنية ووفد قيادة حركة حماس في القاهرة، زياد النخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي ووفدًا من قادة الجهاد.

وجرى بحث التطورات السياسية في أعقاب معركة سيف القدس وتداعياتها متعددة الجوانب وطنيًا وعربيًا وإقليميًا، بل وعلى المستوى الدولي وسبل تعزيز هذا الإنجاز الوطني.

وجرى التأكيد أن المعركة حققت تحولات عميقة في المشهد، و"أثبتت المقاومة قدرة عالية على التحدي وكسرت المعادلات والاستراتيجيات التي حاول العدو أن يفرضها على مدى سني الاحتلال كلها، إلى جانب إعادة الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية وإنهاء حقبة اليأس التي جرت محاولة فرضها على شعبنا والأمة"، حسب ما نقل موقع حركة حماس الرسمي.  

واعتبر الطرفان أن المعركة شكلت تغييرًا جديًا في الميزان الاستراتيجي، وأعادت قضية القدس إلى الواجهة، وأثبتت أن المقاومة قادرة أن تحقق الإنجاز.

وجرى بحث سبل تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة الحقيقية وتفعيل عناصر القوة الفلسطينية.  

كما وقف المجتمعون أمام عظمة تضحيات شعبنا وصموده في هذه المعركة والتحامه مع مقاومته في كل أماكن تواجده في الضفة وغزة والقدس وأراضي عام 48 والشتات، معتبرين أن هذا المشهد والموقف ومجمل المعركة خلقت واقعًا ليس كما كان قبلها بأي حال من الأحوال.  

وعبر المجتمعون عن تقديرهم لوقفة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم والتي عبرت عن ذاتها بوسائل جديدة ومبتكرة.‏

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