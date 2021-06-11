عاجل

  • هآرتس: بموافقة رسمية من الشرطة ستمر مسيرة الأعلام المقررة يوم الثلاثاء على أطراف الحي الإسلامي في القدس

  • غانتس: إسرائيل لن تسمح بزعزعة الاستقرار الأمني في الجنوب وستكون حريصة على الحفاظ على الهدوء بحذافيره

دولي

باكستان: 20 قتيلاً و50 جريحاً جراء حادث مروري مروع

باكستان: 20 قتيلاً و50 جريحاً جراء حادث مروري مروع
رام الله - دنيا الوطن
لقي 20 شخصاً على الأقل، مصرعهم، وأصيب 50 آخرون جراء انقلاب حافلة تقل وافدين على طريق سريع وسقوطها في واد ضيق بجنوب غرب باكستان.

وأعلن المسؤول في الشرطة المحلية، حفيظ الله مينغال، أن الحادث المأساوي وقع في منطقة خوزدار بولاية بلوشستان، مضيفا أن فرق الإنقاذ نقلت جثث القتلى والمصابين إلى مستشفيات عسكرية وحكومية.

بدوره، صرح نائب مفوض الشرطة الإقليمية، بشير أحمد، لوكالة "أسوشيتد برس" بأن كل من كان في داخل الحافلة المنكوبة إما قتلوا أو تعرضوا لإصابات، وعدد من الجرحى في حالة حرجة، مؤكدا أن السائق الذي أصيب بجروح نتيجة للحادث فقد السيطرة على الحافلة أثناء مروره بمنعطف حاد، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشار المسؤول إلى أن الحافلة كانت مكتظة بالوافدين العائدين إلى منطقة دادو في ولاية السند الجنوبية المجاورة، بعد زيارة ضريح لأحد الأولياء الصوفيين، وكان بعضهم يجلسون على سطح الحافلة.

ونقلت (أسوشيتد برس) عن أحد الركاب الناجين قوله إن السائق كان يقود الحافلة بتهور ويستمع للموسيقى، مشيرا إلى أن الركاب حذروه مرارا من ضرورة توخي مزيد من الحذر والحيطة.

أخبار ذات صلة

رئيس (موساد) السابق يكشف النقاب عن بعض نشاطات إسرائيل ضد إيران

رئيس (موساد) السابق يكشف النقاب عن بعض نشاطات إسرائيل ضد إيران

نفتالي بينت: الحكومة ستعمل لأجل كل الجمهور من متدينين وعلمانيين يهود وعرب

نفتالي بينت: الحكومة ستعمل لأجل كل الجمهور من متدينين وعلمانيين يهود وعرب

(كان): عدة قضايا متفجرة بانتظار نفتالي بينت يجب اتخاذ قرارات بشأنها

(كان): عدة قضايا متفجرة بانتظار نفتالي بينت يجب اتخاذ قرارات بشأنها

مليار جرعة من لقاحات (كورونا) من مجموعة السبع تتعهد بتقديمها للدول الفقيرة

مليار جرعة من لقاحات (كورونا) من مجموعة السبع تتعهد بتقديمها للدول الفقيرة

قبل يومين من تنصيب الحكومة الجديدة.. منصور عباس يوقع الاتفاق الائتلافي مع لابيد

قبل يومين من تنصيب الحكومة الجديدة.. منصور عباس يوقع الاتفاق الائتلافي مع لابيد

(واشنطن بوست): روسيا ستزود إيران بقمر صناعي يمكنه التجسس على إسرائيل

(واشنطن بوست): روسيا ستزود إيران بقمر صناعي يمكنه التجسس على إسرائيل

إسرائيل: (ليكود) يؤكد أن عملية انتقال السلطة ستتم بشكل منتظم

إسرائيل: (ليكود) يؤكد أن عملية انتقال السلطة ستتم بشكل منتظم

هل يقتصر الحج على المقيمين داخل السعودية هذا العام؟

هل يقتصر الحج على المقيمين داخل السعودية هذا العام؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت: نتنياهو يصدر أزمته الداخلية ويحاول تجاوزها على حساب الدم الفلسطيني

رأفت: نتنياهو يصدر أزمته الداخلية ويحاول تجاوزها على حساب الدم الفلسطيني

المطران حنا: ستبقى القدس جوهرة فلسطين وبوصلة الأحرار

المطران حنا: ستبقى القدس جوهرة فلسطين وبوصلة الأحرار

&#34;الضمير&#34; تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة خمسة معتقلين إداريين مضربين عن الطعام

"الضمير" تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة خمسة معتقلين إداريين مضربين عن الطعام

نقابة الصحفيين تندد بقرار الاحتلال تمديد إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) بالقدس

نقابة الصحفيين تندد بقرار الاحتلال تمديد إغلاق مكتب (تلفزيون فلسطين) بالقدس

الخضري: يجب إخراج حالة فتح المعابر من أي معادلات سياسية أو امنية

الخضري: يجب إخراج حالة فتح المعابر من أي معادلات سياسية أو امنية

الخارجية: خوف الدول من اتهامها باللاسامية يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه

الخارجية: خوف الدول من اتهامها باللاسامية يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه

القدس: سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الطفل محمد الفاخوري حتى يوم الأحد المقبل

القدس: سلطات الاحتلال تمدد اعتقال الطفل محمد الفاخوري حتى يوم الأحد المقبل

غزة: الكشف عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

غزة: الكشف عن إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل برقصها مع شقيقتها في شهر عسلها

شاهد: دنيا بطمة تثير الجدل برقصها مع شقيقتها في شهر عسلها

الامارات تمنح كارول سماحة الجنسية الإماراتية.. والأخيرة تعلق

الامارات تمنح كارول سماحة الجنسية الإماراتية.. والأخيرة تعلق

هل ستخوص أنغام تجربة التمثيل بعد غياب ثماني سنوات؟

هل ستخوص أنغام تجربة التمثيل بعد غياب ثماني سنوات؟

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بعدم الترويج لـ&#34;مش أنا&#34;

شاهد: حلا شيحة تثير الجدل بعدم الترويج لـ"مش أنا"

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار باحتفالها بعيد ميلاد نور عمرو دياب

شاهد: دينا الشربيني تلفت الأنظار باحتفالها بعيد ميلاد نور عمرو دياب

ما حقيقة وفاة المنتج محمد سامي؟

ما حقيقة وفاة المنتج محمد سامي؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

هذا سر قضية الميول الجنسي للفنانات ..وما حقيقة انتحال شخصية محمد عطية؟

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

انطلاق ابنة أحمد زاهر الصغري في التمثيل على خطى شقيقاتها

ميريام فارس تتباهي:&#34; أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي&#34;

ميريام فارس تتباهي:" أنا ترند والأكثر بحثا في العالم العربي"

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

الدكتورة خلود تجري عملية تجميلية في عينيها على خطى أنفها

عربي

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب

مقتل 8 وجُرح 27 في قصف للحوثيين على مدينة مأرب

ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم

ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم

السعودية تنتقد إيران و&#34;عدم شفافيتها&#34; مع مطالب وكالة الطاقة الدولية

السعودية تنتقد إيران و"عدم شفافيتها" مع مطالب وكالة الطاقة الدولية

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة

وكالة: خطة لزيادة عدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل.. وبلد خليجي بالواجهة