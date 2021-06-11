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شؤون فلسطينية

قطاع غزة: أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة بغزة، إجراء 1046 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة 191 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وقالت الوزارة: إن 100 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، تعافت فيما توجد أربع حالات وفاة.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 111670 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4231 حالة، وإجمالي المتعافين 106402 حالة. 

كما بلغ إجمالي الوفيات 1037 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 69 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 51 حالة.

وما يتعلق بالتطعيمات، وصل إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 120400 جرعة وهي تكفي لـ 60200 شخص، 
وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 46515 شخصاً.

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