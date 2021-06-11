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ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم

ناقلات نفط إيرانية تصل إلى سوريا اليوم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تصل ثلاث ناقلات نفط إيرانية إلى ميناء بانياس  السوري، على متنها نحو مليون و700 ألف برميل من النفط الخام.

وقال موقع (تانكر تراكرز) المتخصص بتتبع الناقلات إن أول ناقلتين ستصلان إلى المدينة الساحلية التي تتبع محافظة طرطوس، يوم غد الجمعة وأن على متنهما مليون و400 ألف برميل.

وأضاف الموقع أن الناقلة الثالثة ستعبر قناة السويس في مصر لاحقا، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكان ثلاث ناقلات وصلت في نيسان/إبريل الماضي إلى البلاد، حيث تعاني سوريا من أزمة حادة في توافر المشتقات النفطية.

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