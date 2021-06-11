رئيس (موساد) السابق يكشف النقاب عن بعض نشاطات إسرائيل ضد إيران





وفي شأن اخر أضاف كوهين انه لا يستبعد التنافس في المستقبل على رئاسة الوزراء.



رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس (موساد) الإسرائيلي السابق، يوسي كوهين عن بعض نشاطات جهاز الاستخبارات بشأن سلسلة التفجيرات والاغتيالات الغامضة التي استهدفت إيران على مدى السنوات الأخيرة.يأتي ذلك في وقت تلتزم فيه إسرائيل الرسمية الصمت المطبق حيال هذا الموضوع.وفي مقابلة حصرية مع (القناة ا12)، بعد عدة أيام من إنهائه مهام منصبه، قال: إن المنشـأة التحت أرضية في نطنز، التي احتوت على أجهزة طرد مركزي حديثة وتعرضت لانفجار، لا تبدو اليوم كما كانت عليه في الماضي، حسب تعبيره.كما أقر كوهين بعملية اقتحام الأرشيف الإيراني في طهران والذي كان يحتوي على أسرار المشروع النووي العسكري الذي اطلقته ايران، وطريقة تهريبه إلى إسرائيل.وأشار إلى ان إسرائيل تقترح على علماء نوويين إيرانيين، أن يستبدلوا مهنتهم كي لا يحدث لهم ما حدث لزملائهم.