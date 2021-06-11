نفتالي بينت: الحكومة ستعمل لأجل كل الجمهور من متدينين وعلمانيين يهود وعرب

وقبل أداء الحكومة الجديدة "تصريح الولاء" بيومين، تعهد رئيس الوزراء الجديد، بأن "تعمل الحكومة من أجل كل الجمهور من متدينين وعلمانيين يهود وعرب انطلاقاً من الشراكة والمسؤولية الوطنية".



وأعرب في مقال نشرته له اليوم في صحيفة (يسرائيل هايوم)، عن أمله في أن تفلح الحكومة برئاسته في مهمتها.



ومن الجانب المعارض توقع النائب من (ليكود)، دافيد بيتان ألا تصمد الحكومة الجديدة أكثر من سنة،.



وفي مقابلة إذاعية، أضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي مواصلة تولي رئاسة المعارضة.



هذا ويتعين على جميع رؤساء الأحزاب المنضمة إلى الحكومة توقيع الاتفاقات الائتلافية وعرضها على الملأ حتى عصر اليوم قبل دخول يوم السبت.



رام الله - دنيا الوطنصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينت، بأن "تحديات كبيرة تقف أمام إسرائيل وآمال المواطنين معقودة علينا لنعيد الاستقرار الى الدولة ونجعل الدولة في خدمة الجمهور".